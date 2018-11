Cidade do interior de São Paulo cria o 'Disque Árvore'

Desde que foi implantado, no início de fevereiro, o serviço ganhou a adesão dos moradores e possibilitou o plantio de 300 árvores. Para implantar o serviço, a prefeitura da cidade de 42 mil habitantes, comprou um carro para transportar os técnicos de meio ambiente e aumentou o viveiro municipal.

Ao telefonar para o serviço, o morador recebe a visita de técnicos, que avaliam qual tipo de árvore é ideal para o local. Se o plantio for feito no passeio público, os funcionários da prefeitura recortam a calçada, plantam a muda, consertam a calçada e colocam cercas de madeira em volta para proteger a planta. Mas para receber a muda, o morador deve assinar um termo de responsabilidade e recebe explicações sobre como cuidar da planta.

De acordo com o diretor de Meio Ambiente de Fernandópolis, Ângelo Veiga, são doadas 12 espécies de árvores de pequeno, médio. As espécies com mais saída são Ipê-Mirim, Árvore da China, Espirradeira e Acácia.

A iniciativa foi bem recebida não só pelos moradores. Prefeituras de três cidades vizinhas também se interessaram pelo programa e anunciaram a adoção do "Disque Árvore".