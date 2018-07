Cidade do México proíbe distribuição de sacos plásticos

Desde a semana passada, as lojas são obrigadas a suspender a entrega de sacolas plásticas aos clientes, em conformidade com uma lei aprovada em agosto de 2009, "que visa a desencorajar o uso do plástico, um dos principais resíduos sólidos poluentes", segundo a prefeitura.

No entanto, as autoridades da capital esclareceram que as multas não serão executadas imediatamente, mas que as denúncias serão avaliadas após a apresentação de queixas e de visitas às lojas infratoras.

Com a medida, a prefeitura busca incentivar na Cidade do México, que possui 8,7 milhões de habitantes, a utilização dos carrinhos de feira e o reúso das sacolas plásticas que os consumidores tenham em casa.

No Chile, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei apresentado em 2008 que proíbe, a partir do ano que vem, a produção e a distribuição de sacolas plásticas para embalar as mercadorias.

BIODIVERSIDADE

Flora brasileira ganha lista na internet

A Lista de Espécies da Flora do Brasil está disponível para consulta na internet. O inventário, fruto do trabalho de 400 taxonomistas de instituições de pesquisa do País, contém informações sobre mais de 40 mil espécies da flora brasileira, divididas em angiospermas, algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e 3,6 mil fungos. A elaboração da lista foi coordenada pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em parceria com o Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora). O sistema de informação foi desenvolvido pelo Centro de Referência em Informação Ambiental (Cria). A lista pode ser consultada no endereço floradobrasil.jbrj.gov.br/2010.

FLORESTAS

Bolívia pede ajuda no combate a queimadas

A Bolívia admitiu ontem que não possui estrutura para controlar os incêndios florestais, especialmente na Amazônia. Em sete dos nove Estados do país, há 25 mil focos de incêndio e 1,5 milhão de hectares em chamas. "Não estamos preparados para combater os incêndios", reconheceu o presidente Evo Morales. A prática dos camponeses de atear fogo nas pastagens é a principal causa das queimadas.

CLIMA

Plantas já armazenam menos carbono

O aumento das temperaturas e as secas na última década reduziram a capacidade das plantas de absorver carbono da atmosfera. É o que mostra um estudo publicado esta semana pela Science. Os cientistas Maosheng Zhao e Steven Running, da Universidade de Montana, nos EUA, mediram a quantidade de CO2 absorvida por plantas e a transformou em biomassa, numa quantidade conhecida como produção primária líquida (NPP). Ela subiu de 1982 a 1999, quando as temperaturas aumentaram e houve mais radiação solar. Mas o período de 2000 a 2009 reverteu a tendência. / ANDREA VIALLI, com AP