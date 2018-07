Cidade do NE tem 47 tremores em 2 dias

RECIFE

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) registrou 47 tremores de terra entre anteontem e 11h de ontem no município de Alagoinha, no agreste pernambucano, a 225 km do Recife. Não houve danos, mas o fato, inédito, apavorou a população de 15 mil habitantes.

O tremor de maior intensidade ? 3,2 graus na escala Richter ? ocorreu às 20h20. Os outros ficaram em torno dos 2 graus. Os abalos foram sucessivos e a cada ocorrência era ouvido o som de uma explosão abafada, de acordo com o prefeito Maurílio Almeida (PTB). De madrugada, um tremor de 2,2 graus fez muita gente deixar suas casas e passar a noite acordada.

Os tremores são provocados por falhas geológicas que entram em atividade, o que também pode ser explicado como acomodações no interior da Terra, de acordo com o técnico do Laboratório Sismológico da UFRN Eduardo Alexandre Menezes, que viajou ontem para a cidade. Segundo ele, esses tremores apenas assustam, mas não provocam danos estruturais. Comuns em outras três cidades do agreste pernambucano ? Caruaru, Belo Jardim e São Caetano ?, eles nunca haviam ocorrido em Alagoinha.

"Eu ainda estou abalada", afirmou Miriam de Oliveira, de 35 anos, funcionária de uma farmácia no centro da cidade pequena e pobre, cuja economia se baseia na agricultura de subsistência e pecuária. "Eram pouco mais de 2 horas quando ouvi um barulho como um trovão, senti o chão tremer e fui para a rua", contou. "Todo mundo só fala nisso." Para Miriam, os tremores são uma resposta da natureza à degradação ambiental.

Para evitar pânico, o técnico do Laboratório Sismológico deve dar entrevista para uma emissora de rádio, hoje, explicando o ocorrido e assegurando que os tremores nada têm a ver com os registrados recentemente no Haiti e no Chile, provocando tragédias. A gravação será então divulgada por meio de carro de som por todo o município. "Quero o povo esclarecido", disse o prefeito.

O técnico Menezes também vai acompanhar o levantamento de eventuais impactos provocados ? a exemplo de rachaduras em algum imóvel ? a ser feito pela Defesa Civil do município e do Estado. Ele também vai monitorar as estações instaladas pela UFRN nas cidades de Caruaru, Gravatá e Sanharó, que permitem o monitoramento de tremores na área. Menezes antecipou que até o final deste mês, o Laboratório Sismológico da UFRN deve instalar uma rede de sismógrafos também em Alagoinha, cujo primeiro tremor foi registrado no dia 3. Desde então, foram 50.

Atualmente, o Laboratório Sismológico da UFRN tem 35 estações instaladas nos Estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, com previsão de expansão por todos os Estados do Nordeste. Um deles, localizado a 80 km de Natal, está ligado à rede mundial de sismologia, cujo centro está nos Estados Unidos.