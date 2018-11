Cidade do Rio luta pelo título de Patrimônio Mundial O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) lança amanhã, a candidatura da cidade do Rio de Janeiro a Patrimônio Mundial, segundo reportagem da Agência Brasil. De acordo com o Ministério da Cultura, desde 2001, o Brasil tenta obter na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) o reconhecimento do Rio como Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade.