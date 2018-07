Cidade do Rio sai do estado de atenção, diz Defesa Civil O município do Rio de Janeiro retornou às 10 horas de hoje ao estágio de vigilância por causa da previsão de ausência de chuva nas próximas 6 horas. Esse é o primeiro e mais brando em uma escala de quatro níveis (atenção, alerta e alerta máximo). Na manhã de hoje, a Defesa Civil do município registrou cinco ocorrências sem gravidade.