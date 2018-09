Cidade do Rio tem mais de 10 mil casos de dengue O Rio de Janeiro registrou 10.158 casos de dengue desde o início do ano até hoje. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. O mês de maior incidência por enquanto foi fevereiro, com 5.087 casos. Esta semana, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou dois casos de dengue tipo 4 em Niterói. Por enquanto, foram registradas seis mortes em todo o Estado.