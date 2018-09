Cidade do Rock já tem congestionamento de 1,5 km A uma hora do início dos primeiros shows do Rock in Rio, uma fila de cerca de 1,5 km desemboca na Cidade do Rock, na zona oeste da capital fluminense. A distância é a que separa o local do evento do Autódromo de Jacarepaguá, ponto final dos ônibus que transportam o público ao festival. Centenas de pessoas aguardam, sob o sol forte, a abertura dos portões, marcada para 14h.