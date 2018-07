Cidade em El Salvador celebra Semana Santa com diabos e chicotadas

Moradores da cidade de Texistepeque, em El Salvador, celebram a Semana Santa de um jeito inusitado.

Atores, chamados de ''Talciguines'', se vestem como diabos e chegam a chicotear participantes em um evento que, segundo a tradição local, representa a luta do bem contra o mal.

O ''Talciguin'' Gustavo Flores explica que, conforme a tradição, os fieis têm que fazer um sacrifício durante a Semana Santa e sofrer com as chicotadas, do mesmo jeito que Jesus sofreu, e que isso limpa seus pecados.

O evento acontece anualmente na cidade.