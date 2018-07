Cidade espera arrecadar até R$ 120 milhões

Para acompanhar os dois dias de provas, são esperadas 60 mil pessoas, sendo 35 mil de outras cidades do País e 6 mil do exterior. No carnaval, a capital paulista recepcionou 7 mil estrangeiros.

Carvalho espera que a taxa de ocupação nos hotéis chegue a 70%. Admite, também, que a realização de uma prova da Indy deve atrair ainda mais o interesse dos norte-americanos pela cidade. "A capital é o principal destino dos norte-americanos. Tudo isso vai ajudar a divulgar a cidade nos EUA."

De acordo com o presidente da SPTuris, a Federação Internacional de Automobilismo aprovou as instalações de São Paulo. "Se o tempo ajudar, será um belo evento. Vai ser uma emoção muito grande. A acústica do local é muito boa. Toda a segurança está sendo elogiada pela FIA." L.G.C.