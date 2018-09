Cidade faz gincana antidengue e oferece prêmios no Paraná

Na tentativa de evitar a volta da epidemia de dengue que tomou conta de Umuarama (PR) em 2007, com mais de 1,8 mil casos da doença, a prefeitura da cidade, a cerca de 560 quilômetros de Curitiba dará DVDs, um computador e quatro brindes-surpresa para quem mantiver suas casa livres de focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti. Esta semana, 160 pessoas, entre estudantes da Universidade Paranaense (Unipar) e funcionários públicos municipais, começaram a visitar as casas para fazer uma primeira vistoria e cadastrar aqueles que quiserem participar da gincana Todos contra o Mosquito da Dengue. De acordo com o diretor de Saúde da Secretaria de Desenvolvimento Social da prefeitura, Nilson Manduca, o trabalho de conscientização e fiscalização é feito desde o início do ano, com a participação de 33 funcionários públicos. Com isso, até agora foram registrados apenas 20 casos da enfermidade. "Se bobear, o mosquito alastra mesmo", afirmou. Na região, uma das mais quentes do Estado, a doença é endêmica, com registros desde 1952. "Tem de controlar o ano todo", destacou. Segundo Manduca, a população tem respondido, positivamente, quando chamada a colaborar. Por isso, a decisão de premiar o trabalho. Além das famílias, a administração municipal também envolve as escolas, bairros e empresas na competição. A campanha deve estender-se até o dia 26. As famílias que quiserem participar devem se cadastrar e manter a limpeza na propriedade.