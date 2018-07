Cidade ganha hoje Escola de Teatro Será inaugurada hoje, às 19h, com exposições, lançamento de livros e na presença do governador José Serra, a SP Escola de Teatro ? Centro de Formação das Artes do Palco, que oferecerá formação gratuita em atuação, cenografia e figurino, direção, dramaturgia, humor, iluminação, sonoplastia e técnicas de palco. As inscrições para aprendizes começam amanhã e podem ser feitas pelo site www.assaoc.org.br ou na sede provisória da escola, que fica na Av. Rangel Pestana, 2.401, tel. 2292-7988. Serão homenageados o professor J. Guinsburg e as escolas EAD, Escola Livre de Santo André, Célia Helena, Conservatório Tatuí e Macunaíma.