Cidade ganha pontos de aluguel de bicicletas Foram entregues ontem as primeiras 11 estações de aluguel de bicicletas do programa Bike Rio, parceria da prefeitura com a concessionária Serttel e o Itaú. Ao todo serão instalados 60 pontos de aluguel de bicicleta em 14 bairros até 13 de dezembro. Os primeiros ficam em Copacabana: Posto Seis, Sá Ferreira, Miguel Lemos, Cantagalo, Santa Clara, Dias da Rocha, Serzedelo Correia, Siqueira Campos, Copacabana Palace, Cardeal Arcoverde e Princesa Isabel. As bikes estarão à disposição dos usuários diariamente, das 6h às 22h. Basta preencher um cadastro virtual no site movesamba.com.br e adquirir o passe.