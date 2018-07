Cidade gaúcha registra -2,1ºC, a menor do País no ano A cidade de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, registrou na madrugada desta terça-feira a temperatura mais baixa do País neste ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros da rede de estação do órgão marcaram -2,1ºC. Além de Cambará do Sul, outras 17 cidades do Estado registraram temperaturas abaixo de zero durante esta madrugada. Entre elas estão Vacaria (-1,1ºC), Soledade (-1,1ºC), José dos Ausentes (-1,0ºC) e Canela (-0,8ºC).