Cidade gaúcha suspende aulas por causa do frio As atividades nas escolas municipais da cidade gaúcha de São José dos Ausentes, na divisa com Santa Catarina, foram suspensas por causa do frio intenso. É a primeira vez que o município, que ficou conhecido após servir de palco para a minissérie global "A Casa das Sete Mulheres", teve de tomar essa medida.