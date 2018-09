Cidade inglesa vai batizar rua com nome de Lewis Hamilton

A cidade de Stevenage, na Inglaterra, terá uma de suas ruas batizadas com o nome de seu filho mais ilustre: o piloto Lewis Hamilton. A prefeitura do município diz que a homenagem a Hamilton será concretizada em três anos quando terminar a construção de novas ruas que serão abertas na cidade. Os moradores de Stevenage ficaram eufóricos ao verem Hamilton se tornar o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 e querem que ele ligue as luzes de Natal da cidade este mês. A prefeitura ainda está planejando uma recepção de herói para o piloto, que deve ser convidado a participar de uma carreata pelas ruas da cidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.