Cidade Limpa é considerada 4ª melhor prática urbana A Lei Cidade Limpa, em vigor em São Paulo desde janeiro de 2007, ficou em quarto lugar entre as 40 melhores práticas urbanas apresentadas por 167 cidades do mundo durante evento encerrado hoje na China, que debateu os preparativos para a World Expo Shangai 2010. O projeto ficou atrás de propostas apresentadas por Brisbane, na Austrália, Seul, na Coréia do Sul, e Hong Kong, na China. As três vencedoras apresentaram experimentos sobre práticas de meio ambiente sustentável, cultura e economia urbana e uma espécie de ?bilhete único? chinês. A World Expo Shangai ocorre de maio a outubro de 2010 e pretende receber 70 milhões de visitantes - a exposição perde apenas em público para a Copa do Mundo e a Olimpíada. ?É a maior vitrine do que está sendo feito pelas cidades em todo o mundo. Daí a importância de estarmos presentes e sermos premiados?, comemorou Regina Monteiro, diretora de Meio Ambiente, Projetos e Paisagem Urbana da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.