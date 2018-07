Cidade na Índia usa perfume para combater fedor dos lixões

Autoridades locais da cidade de Mumbai, no oeste da Índia, estão borrifando perfume em depósitos de lixo da cidade numa tentativa de reduzir o cheiro pútrido que emana dos lixões. O governo iniciou o tratamento há seis meses, depois que residentes das regiões próximas dos depósitos de Deonar e Mulund fizeram protestos reclamando do fedor. O perfume, à base de ervas, é diluído em água e pulverizado sobre os depósitos quase todos os dias. O tratamento usa 42 mil litros do líquido a cada seis ou oito meses e custa US$ 114 mil (R$ 184 mil) por período. Segundo os moradores, o perfume diminuiu o mau cheiro dos lixões. No entanto, os ambientalistas afirmam que a solução encontrada pelo governo não é sustentável. "Perfumar o lixo ajudou, os moradores estão reclamando menos. Vamos continuar o tratamento até encontrarmos uma solução de longo prazo", disse o engenheiro municipal A Karim. Reciclagem A população de Mumbai é de cerca de 18 milhões de pessoas e a cidade gera 8,5 mil toneladas cúbicas de lixo todos os dias. Cerca de 500 mil pessoas moram próximas de depósitos de lixo. O cheiro nas proximidades dos depósitos é forte, pois o lixo não é separado. Crianças e mendigos vasculham os resíduos procurando por produtos recicláveis. Além disso, os depósitos de lixo das cidades da Índia são geralmente a céu aberto, o que acarreta riscos para a saúde. George Kurien mora perto de um dos depósitos e afirmou que fez várias petições para que as autoridades tratassem o lixo. "Separar o lixo é a solução para reduzir o fedor", disse. Os métodos usados para coleta e tratamento do lixo permanecem antiquados em muitas cidades da Índia - grande parte do lixo é simplesmente jogada em terrenos baldios, sem tratamento adequado. Uma das cidades que mais cresce no país, Gurgaon, localizada ao norte do estado de Haryana, não possui nenhum depósito e os resíduos são espalhados por todo o lugar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.