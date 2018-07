Cidade na Nova Zelândia atingida por terremoto constrói catedral de papelão

A cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, que foi atingida por um forte terremoto no ano passado, vai construir uma catedral feita de papelão no lugar da original, que foi danificada e será demolida.

Os planos haviam sido anunciados no ano passado, mas as autoridades de Christchurch confirmaram só nesta semana que seguirão adiante com o projeto.

A versão feita com papelão custará cinco milhões dólares neozelandeses (cerca de R$ 7,5 milhões) e ficará pronta em dezembro.

O terremoto de 6,3 pontos de magnitude que atingiu a cidade no dia 22 de fevereiro de 2011 matou 185 pessoas e destruiu diversos prédios. Arquitetos chegaram à conclusão de que não haveria como restaurar a catedral.

Segundo integrantes da Igreja Anglicana no país, a nova catedral será construída a 300 metros da original.

Desenhada pelo arquiteto japonês Shigeru Ban, o local terá capacidade para abrigar 700 pessoas.

A estrutura, que além do papelão também possui vigas de madeira, aço e concreto, será usada como ponto provisório para orações e missas, até que uma nova catedral permanente seja construída.

Os engenheiros acreditam que a estrutura provisória, que é à prova de chuva e de incêndios, deve durar pelo menos 20 anos.

Alguns moradores chegaram a fazer um apelo para que a igreja original fosse mantida e reaproveitada de alguma forma, mas arquitetos disseram que isso não seria possível. Eles prometeram que demolirão a antiga estrutura com "respeito", retirando aos poucos cada pedaço da igreja. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.