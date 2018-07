Cidade no interior de SP confirma 8 casos de dengue 4

A cidade de Paulo de Faria, a 529 quilômetros de São Paulo, registra oito dos dez casos confirmados de dengue 4 no Estado de São Paulo. Mesmo com a confirmação dos casos, o prefeito Herley Rossi (PDT) disse que a situação "é tranquila" no município.

"Não entendo por que a imprensa faz tanto alarde. Os sintomas são até mais amenos que a dengue comum. Todos os pacientes que tiveram a dengue tipo 4 estão bem, não precisaram ser internados e relataram que os sintomas foram bem amenos", disse o prefeito. Apesar disso, Rossi disse ter ampliado de 6 para 11 o número de agentes que estão visitando todas as casas da cidade, de apenas 8.782 habitantes. O município também intensificou as pulverizações com inseticida. "Estamos tomando as medidas necessárias, mas a situação não é alarmante. É preocupante, não alarmante", afirmou.

De acordo com o prefeito, técnicos estaduais passaram sexta, sábado, domingo e segunda-feira na cidade conversando com os pacientes, que estão todos recuperados e contraíram a dengue entre janeiro e março.

Segundo ele, entre os pacientes, está a vice-prefeita da cidade, Sonia Maria de Paula (PDT), que sentiu os primeiros sintomas durante viagem a Mato Grosso. De acordo com o prefeito, os casos de Paulo de Faria foram descobertos depois que uma funcionária pública de São José do Rio Preto, a primeira a ter o vírus tipo 4 isolado, relatou que tinha viajado a Paulo de Faria, onde possui uma residência de veraneio.