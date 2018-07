Cidade paulista deverá ter plano para vítima de enchente

Ontem, a determinação foi emitida pela Defensoria Pública de São Paulo, por intermédio de uma decisão judicial liminar em ação civil pública proposta contra o Estado de São Paulo e o município de São Luiz do Paraitinga em favor de famílias de baixa renda atingidas pelas fortes chuvas do início do ano.

A decisão é da juíza Renata Martins de Carvalho Alves, da comarca de São Luiz do Paraitinga. Até a apresentação do projeto, a juíza determinou o bloqueio de contas nas quais as doações foram depositadas.

Segundo a liminar, o Estado de São Paulo, através do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e demais órgãos envolvidos na temática, também terá de apresentar projeto de retificação, desassoreamento e recuperação da calha e da mata ciliar da Baía do Rio Paraitinga, em um prazo de 60 dias, como medida necessária para prevenir novos desastres ambientais.

O projeto deve conter cronograma de início e término das obras, sob multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento. A decisão possui efeitos imediatos, embora ainda caiba recurso.