Cidade pede ajuda divina

Domingo de sol forte, praias lotadas e de bênção à candidatura do Rio para ser sede da Olimpíada de 2016. Aos pés do Cristo Redentor, o arcebispo do Rio, d. Orani João Tempesta, conduziu uma cerimônia pela vitória da cidade na eleição de sexta-feira, em Copenhague. O Rio disputa com Chicago, Tóquio e Madri a posição de cidade anfitriã.

"Que os Jogos venham para cá e nos tragam paz e fraternidade", disse o arcebispo, aplaudido pelas autoridades que participaram da celebração - entre elas o ministro do Esporte, Orlando Silva, o governador do Rio, Sérgio Cabral, e o prefeito Eduardo Paes. Eles rezaram e pediram ajuda divina.

"Que Deus nos acompanhe", declarou um eufórico Eduardo Paes. "Agora é a hora de buscar a bênção, muita força e muita sorte para o Rio", completou Orlando Silva. Alguns turistas nem deram importância ao evento. Preferiram curtir o belo visual da cidade.

Em meio à batalha política pela sede da Olimpíada de 2016, os defensores da candidatura do Rio vão intensificar o trabalho de bastidores para tentar vencer a eleição. O ministro do Esporte anunciou ontem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "vai chegar antes (à Dinamarca, provavelmente na quarta-feira) para conversar com vários eleitores" do Comitê Olímpico Internacional (COI) em busca de votos.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, só deve desembarcar em Copenhague na manhã de sexta-feira, dia da votação. Eduardo Paes lançou uma provocação: "Com todo carinho e respeito ao presidente Obama, o Lula e o Rio são muito mais fortes que Barack e Chicago. Vai ser uma disputa apertada, mas repito: vai dar a dupla Lula/Rio mole."