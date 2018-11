Cidade precisa de infraestrutura e leis para conservação No Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (Mapa) há apenas três lajes com pegadas fósseis. Ao ver o livro de visitantes, com cinco assinaturas, o paleontólogo Marcelo Adorna Fernandes comenta: "São cinco pessoas que não vão mais voltar." Para ele, seria melhor fechar o museu e reabri-lo quando tudo - mobiliário e exposição - estivesse pronto.