Cidade sintetiza contraste de civilizações

Cercada por muros e guardas que ainda usam lanças para se defender, a Cidade do Vaticano é a síntese do contraste de civilizações que a Igreja está sendo obrigada a enfrentar. A cidade medieval controla um império global calculado em pelo menos US$ 8 bilhões. Mas os extratos bancários ainda trazem informações em latim.

O Estado percorreu algumas das ruas mais fechadas do local, normalmente mantidas distantes dos milhões de turistas. Além de obras como as pinturas da Capela Sistina, o Vaticano guarda um tesouro da História mundial. Em centenas de prateleiras na ala norte da cidade estão arquivos diplomáticos de mais de mil anos.

Os 800 moradores têm passaportes próprios. A cada dia, quase 2 mil pessoas passam pelos portões para trabalhar. O contraste com o mundo além dos muros frios chama atenção. Não é apenas o silêncio que a diferencia do caos de Roma, que a cerca.

O Vaticano conta com uma farmácia que vende até produtos cosméticos e itens de marca. Mas, segundo uma das freiras que trabalham no caixa, o local não vende produtos que sejam "contrários à vida". Ou seja, nada de preservativo. Há um supermercado, um serviço postal, jornal e rádio locais e uma estrada de ferro que chega até o palácio eclesiástico, uma herança ainda de séculos passados.

A central telefônica da Santa Sé é, até hoje, operada por freiras. "Nem sempre é fácil fazer elas entenderem que uma chamada é urgente", afirmou uma secretária de uma embaixada estrangeira.

Nos caixas automáticos, o usuário de um cartão de crédito pode escolher o serviço em três línguas: italiano, inglês e latim.

Prejuízo. Em 2011, o Instituto para os Trabalhos Religiosos, também conhecido como o Banco do Vaticano, registrou perdas de US$ 18,4 milhões. As doações não foram suficientes para arcar com os gastos anuais para manter a Igreja, avaliados em US$ 326 milhões. Hoje, o banco opera de uma torre que chegou a ser usada como prisão no passado.

De fato, foram revelações sobre a gestão financeira do Vaticano que contribuíram para a fragilidade do papa Bento XVI. Os documentos que foram roubados de seu escritório e repassados para a imprensa em 2011 revelaram manobras e operações nada transparentes, além de tentativas de estrelas da televisão de doar 10 mil em troca de uma audiência com o papa.

O Vaticano também conta com um departamento que se ocupa exclusivamente de garantir que os palacetes de propriedade da instituição estejam em condições impecáveis. Mas não são poucas as ordens religiosas em Roma que estão sendo obrigadas a vender seus edifícios e se mudar para locais na periferia da cidade, diante da crise financeira que atinge muitas delas.

Dentro dos muros, até mesmo a forma de se vestir contrasta com o mundo de fora. E não são apenas os religiosos que seguem a linha. Funcionários também são instruídos a evitar certos modelos, mesmo em dias de forte calor no verão italiano. / J.C.