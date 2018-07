Cidade velha de Jerusalém ganha ponte suspensa

Uma ponte suspensa em curva que dá acesso à cidade velha de Jerusalém foi inaugurada nesta quarta-feira. A obra, criada pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava, foi batizada de ponte dos cabos, por ser suspensa por 66 cabos de aço. "Essa ponte fica em uma das cidades mais bonitas do mundo e, na minha opinião, isso faz a ponte ser importante", disse Calatrava, que participou da cerimônia de inauguração. A estrutura faz uma curva de cerca de 150 graus e é parte do novo sistema de transporte em massa para Jerusalém, que só deve ser completado em 2011. Mais conhecido por ter projetado quase 30 pontes sobre rios e mares, dessa vez Calatrava projetou uma ponte que passa por cima do trânsito. "Também é uma ponte que tem que superar desafios técnicos reais, já que é construída em curva e tem que permitir a passagem de bondes", afirmou o arquiteto. Além de apresentar soluções para o tráfego, a ponte pênsil também deve se transformar numa atração turística. A imprensa israelense afirma que ela custou mais de US$ 65 milhões. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.