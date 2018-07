Cidades afetadas por inundações recebem especialistas

"Vamos ter pessoal em todos os municípios de risco. No Rio de Janeiro estamos trabalhando desde segunda-feira. Em Minas Gerais o trabalho começa amanhã e no Espírito Santo, na próxima quinta-feira", explicou o secretário-adjunto da Defesa Civil, Ivan Ramos. "As informações do centro de alertas serão avaliadas no terreno para ver a necessidade de retirar pessoas".

Dois centros ligados ao monitoramento de desastres ambientais começaram a funcionar no início de dezembro. Um deles fará o monitoramento e emitirá alerta de riscos aos estados e municípios. Outro é responsável pelo gerenciamento da resposta aos desastres. Esses centros trabalham, por enquanto, com o acompanhamento de 56 cidades da região sudeste que, historicamente, tem maior risco de inundações e desabamentos. Outros 34 do Norte e Nordeste serão acrescentados a partir de abril, quando começa a chuva nessas regiões. Até 2014 a intenção é alcançar 251 municípios. "Com o tempo queremos acrescentar outros tipos de desastres que não matam, mas afetam muito a população, como a estiagem", afirmou o climatologista Carlos Nobre, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Não há, ainda, previsão de liberação de recursos para os estados atingidos pelas chuvas. De acordo com Ivan Ramos, nenhum dos governos estaduais pediu verbas para retirada e acomodação de pessoas. Já os recursos para reconstrução - o governo federal tem, no momento, R$ 450 milhões a disposição - só são liberados depois que o estado apresenta uma avaliação dos danos.