Cidades continuam sem energia na região dos Lagos(RJ) Ao menos seis cidades da Região dos Lagos, norte fluminense do Rio de Janeiro, ainda sofrem com a falta de energia neste domingo (23). O fornecimento foi interrompido pelo tombamento de árvores e outdoors sobre a rede elétrica durante o temporal que atingiu a baixada litorânea do Rio na noite da última sexta-feira (21).