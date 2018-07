Cidades da Baixada Santista começam a lotar Os milhares de turistas que anteciparam a viagem para o litoral neste feriado de carnaval puderam aproveitar a praia desde a manhã deste sábado. Com céu azul, sol e temperaturas de até 33 graus, as cidades da Baixada Santista começaram a lotar durante o dia e a expectativa dos comerciantes era de um feriadão sem crise. O maître do restaurante Dona Eva, na praia da Enseada, Luiz Alberto Valenzuela, afirmou que o sol ajudou a lotar a rede hoteleira da cidade e, com isso, o movimento deve superior ao do carnaval passado, quando choveu. "A cidade está mais cheia do que no ano passado, deve ser por causa de crise que incentivou o pessoal a viajar para perto da capital", afirmou, lembrando que contratou oito funcionários extras para a temporada. Já a proprietária do quiosque Salles, também na Enseada, afirmou que o carnaval na cidade sempre é bom para o seu negócio, faça chuva ou faça sol. "Aqui vem mais a juventude, então isso independe da chuva", contou. Mas a previsão de sol até terça-feira, com pancadas de chuva à noite, segundo o site Climatempo, animou o empresário de São Paulo, Ademir Carletto. Morador da zona oeste de São Paulo, ele hospedou-se no Delphin Hotel com a família e pretende restringir os passeios à praia. "Vamos ficar só nessa praia mesmo para evitar tumulto. Se formos ver algo de carnaval, será o do hotel mesmo". Frequentador da praia das Astúrias desde criança, o funcionário público Antonio Alberto Rodrigues de Medeiros, de 44 anos, afirma que enfrentou trânsito para chegar a cidade na sexta-feira à noite - três horas do Tatuapé, na Zona Leste, ao Guarujá, mas valeu a pena. "Vim por causa do sol. A praia está boa, está limpa e achei boa essa regra de os condomínios não poderem montar os guarda-sóis quando não tiver gente. Estava havendo muito abuso", completou. Além das praias que, com exceção do Perequê, estão todas próprias para banho, segundo boletim da Cetesb, os visitantes do Guarujá poderão assistir aos desfiles das escolas de samba do município. O Grupo Especial desfila a partir das 21h de domingo na Av. Santos Dumont, em Vicente Carvalho. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. O abastecimento de água também deverá ocorrer sem problemas neste feriadão. A Assessoria de Imprensa da Sabesp informou que está trabalhando com a mesma equipe do Réveillon, quando a visitação do litoral foi maior do que a prevista para o carnaval e só ocorreram problemas pontuais de baixa pressão no fornecimento.