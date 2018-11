Cidades de SC registram temperaturas abaixo de 5ºC

Já na tarde de ontem, as temperaturas caíram deixando o tempo com cara de inverno no Estado. A temperatura máxima ficou abaixo dos 20ºC em todo Estado de Santa Catarina. Em Florianópolis foi registrado 14ºC, a menor temperatura nos últimos 18 anos para o mês de dezembro.

A madrugada de hoje apresentou a temperatura mínima mais baixa registrando 4ºC em São Joaquim e 1ºC em Urubici, no Morro da Igreja, ponto mais alto do Estado, constituindo-se no frio mais intenso deste 1995 no Planalto Sul de Santa Catarina.

Em Celso Ramos, no Meio-Oeste, os termômetros registraram 4,1ºC. Em Campo Belo do Sul, na Serra, a mínima foi de 4,3ºC. O fenômeno, segundo os meteorologistas catarinenses, deu-se por conta da trajetória das massas de ar frio que ocorre de forma mais marítima e esta, excepcionalmente, chegou com uma trajetória continental, avançando pelo oeste do Estado.

Santa Catarina ficou mais próximo do centro da massa de ar frio. Por esse motivo as temperaturas atípicas e fora de época. Mesmo com a abertura de sol e predomínio de nebulosidade em algumas regiões do Estado, as temperaturas continuarão amenas nos próximos dias.