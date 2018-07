Cidades de SC têm maior volume de chuva desde 1965 Santa Catarina registrou em agosto de 2011 um dos meses mais chuvosos dos últimos anos, especialmente na faixa leste do estado, onde a chuva foi o dobro e até o triplo do esperado, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hisrometeorologia (Ciram). O mês foi marcado pela presença da umidade e da instabilidade devido ao aumento de frentes frias e sistemas de baixa pressão. Em parte do estado, temporais com ventania, granizo e raios causaram prejuízos aos moradores.