Cidades de SP confirmam mais 2 mortes por gripe suína

Segundo o secretário Municipal de Saúde de Itaí, Nelson Nardocci, uma mulher de 46 anos morreu no último dia 23. Os exames, feitos pelo Laboratório Adolfo Lutz, confirmaram a doença ontem. A vítima era portadora de vários fatores de riscos, que não foram divulgados devido ao sigilo medico.

Ela foi internada com pneumonia na Santa Casa da cidade e, por conta do agravamento do quadro clínico, foi transferida para o Hospital das Clínicas de Botucatu, disse o secretário. Alguns membros da família da vítima apresentam sintomas de gripe, mas, de acordo com Nardocci, todos estão sendo monitorados e apresentam boa evolução.

Já em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, a morte confirmada foi a de um homem de 30 anos que estava internado há 15 dias, cujo quadro evoluiu para pneumonia, insuficiência respiratória e choque. O paciente pertencia ao "grupo de risco", pois era fumante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a evolução da doença passou por acompanhamento e a Vigilância Epidemiológica manteve contato permanente com a equipe da hospitalar durante todo período de internação, além de ter orientado os familiares em relação aos cuidados para se proteger da gripe suína.