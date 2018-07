Cidades de SP vetam pagamento de ônibus com dinheiro

O secretário de Transportes da cidade e presidente da Emdec, Carlos José Barreiro, disse que esse é um passo no sentido de, no futuro, o município adotar o conceito de pagamento desembarcado, situação em que os passageiros embarquem no coletivo já tendo realizado o pagamento da viagem. Para usar os ônibus, os usuários podem utilizar os cartões da família do Bilhete Único ou os novos cartões eletrônicos do sistema de mobilidade campinense, o Bilhete 1 Viagem e o Bilhete 2 Viagens. O Bilhete Único Comum pode ser feito após cadastro nos postos de atendimento da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas (Transurc), situados nos terminais Central, Ouro Verde, Barão Geraldo, Campo Grande, Metropolitano e Marcado.

Inicialmente, a Prefeitura de Ribeirão Preto também adotaria a medida a partir de 1º de outubro. Contudo, a administração municipal decidiu dar mais tempo para as pessoas fazerem o Cartão Cidadão, que permitirá a abertura das catracas dos ônibus da cidade. Com isso, a restrição ao uso de dinheiro vivo nos coletivos passa a valer no município em 11 de outubro. Segundo o diretor de Transporte da cidade, José Mauro de Araújo, além de aumentar a segurança de motoristas, cobradores e passageiros, a medida tem como meta reduzir o risco de acidentes no trajeto, além de dar mais agilidade no embarque dos passageiros, com a diminuição do tempo de parada nos pontos e nas viagens. Esse tipo de ação já vigora em outras cidades do Brasil, como Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde o pagamento das viagens nos ônibus municipais só pode ser feito com cartão eletrônico emitido pela prefeitura do município.