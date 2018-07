Cidades do interior de SP fazem carnaval sertanejo Cidades do interior de São Paulo estão trocando o samba, o axé e as marchinhas pelo ritmo das músicas sertanejas. Trata-se do Carnaval Sertanejo, que são bailes realizados com duplas da música sertaneja. Duplas aproveitam o carnaval para faturar mais. Os organizadores dizem que a mudança atende a pedidos dos foliões e foram feitas depois de experiências anteriores com a música sertaneja.