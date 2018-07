Cidades do interior de SP também enfrentam protestos Além dos 21 pontos de protestos na capital, cidades do interior do Estado de São Paulo também enfrentam manifestações nesta quinta-feira, 11. Os cinco terminais de ônibus de Piracicaba estão fechados por causa do "Dia Nacional de Lutas". O Conselho de Entidades Sindicais de Piracicaba (Conespi) fechou a saída das garagens das empresas de ônibus desde às 4h. Os ônibus devem ser liberados para circular a partir das 12h.