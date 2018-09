Cidades do interior do País têm temperaturas de 40ºC

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 41ºC em Rondonópolis, uma das maiores cidades de Mato Grosso e próxima de Cuiabá. Na capital mato-grossense, o Inmet registrou 40,2ºC. Foi a quarta vez este ano que os termômetros registram 40ºC em Cuiabá. Em Confresa, também no Mato Grosso, a temperatura chegou aos 40,5ºC.

Na divisa de Mato Grosso com Goiás, as vizinhas Aragarças, em Goiás, e Barra do Garças, Mato Grosso, também ferveram ontem. Em Aragarças, fez 40,1ºC. Em Barra do Garças a tarde foi ligeiramente menos calorenta, com 39ºC, na medição do aeroporto local, mas o nível de umidade no ar baixou para 10%.

O Tocantins também estreou a primavera com temperaturas de 40ºC. Em Palmas, a capital, o Inmet registrou 40,8ºC na tarde desta sexta-feira, o novo recorde de calor para 2011. Em Pedro Afonso e Formoso do Araguaia, a temperatura chegou aos 40,1ºC. Em Conceição do Araguaia, como tem acontecido desde o início da semana, fez 40ºC de novo. O Inmet registrou 40,4ºC em Santana do Araguaia.