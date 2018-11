Cidades do interior já trocaram plástico por material reutilizável Por meio de acordos ou leis municipais, pelo menos três municípios do interior de São Paulo aboliram o uso das sacolinhas plásticas no comércio: Marília (a 444 quilômetros da capital), Jundiaí (a 60 quilômetros) e Americana (a 127 quilômetros).