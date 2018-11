Cidades do litoral de SP anunciam atrações para turistas

No sábado, antes da virada do ano, as cinco tendas santistas, armadas na Pompeia, Gonzaga, Boqueirão, Embaré e Aparecida, apresentarão suas bandas, com interrupção apenas para a queima de fogos. As apresentações musicais seguirão até as 2 horas da manhã. O município de Cubatão, por sua vez, também programou evento para a Praça da Independência, no Jardim Casqueiro. A dupla Juliano e Marcos Lima sobe ao palco às 21 horas. Após espetáculo pirotécnico, os sertanejos Edson & Hudson se apresentam. O grupo Katinguelê encerra a noitada. Todas as atrações, nas três cidades, têm ingressos grátis.

Enquanto os turistas chegam ao litoral, muitos santistas e paulistanos deixam a região, embarcando em navios que prometem um réveillon bem animado em alto-mar. Desde segunda-feira que o vaivém tem sido grande no Terminal de Passageiros do Porto de Santos. Quatro embarcações partiram na segunda, levando 5 mil passageiros e duas hoje, com outros 2 mil. Alguns transatlânticos têm parada estratégica na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, enquanto outros vão para mais longe: Argentina e Uruguai.