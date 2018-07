Cidades do Rio adiam vacinação para grávidas

Espera. No início da segunda etapa da campanha, mães formam fila em posto de saúde do Rio

Do Rio de Janeiro e São Paulo

Dois terços dos municípios do Rio deixaram de iniciar ontem a imunização de grávidas contra a gripe suína por causa de um atraso na remessa de vacinas sem adjuvante - tipo indicado para esse público. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, as doses para gestantes só chegaram na tarde de quinta-feira e não houve tempo para que todas as prefeituras buscassem o medicamento na capital.

A vacinação de crianças e doentes crônicos ocorreu normalmente ontem no Estado. Às 11 horas, apenas 30 dos 92 municípios haviam recolhido as vacinas sem adjuvante - substância que potencializa o poder imunizante, mas que também é responsável pelos efeitos colaterais. De acordo com as secretarias da Saúde dos municípios do Rio, a retirada das doses foi agendada.

Duque de Caxias, por exemplo, poderá buscar os medicamentos hoje, mas só iniciará a vacinação na quinta-feira. Nova Iguaçu não foi afetado pelo atraso na distribuição. "Temos 1,8 mil doses que sobraram da primeira etapa da vacinação. Fizemos a distribuição para os postos de saúde e vamos vacinando as gestantes até a chegada das 40 mil doses previstas para o município", disse o secretário da Saúde, Marcos de Sousa.

Em nota, o Ministério da Saúde se referiu aos problemas como pontuais e informou que todas as pessoas que estão nos grupos prioritários serão vacinadas. "Pelo ineditismo e tamanho dessa operação de vacinação, que pretende imunizar até 91 milhões de pessoas em menos de três meses em todo o País, é possível que haja alguns problemas pontuais de logística. Mas é preciso tranquilizar a população: todos que estão nos grupos prioritários serão vacinados", diz.

São Paulo. A segunda etapa começou com poucas filas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital paulista. Em todo o Estado, cerca de 3,8 mil postos vão aplicar a vacina.

Pais de crianças de 6 meses a 2 anos foram os que mais procuraram os postos em São Paulo. A reportagem esteve à tarde em quatro pontos de vacinação da capital. Em todos havia pequena fila de espera, com demora aproximada de 15 minutos.

A administradora Daniela Amorim, de 28 anos, recebeu a vacina na UBS Jardim Vera Cruz, na zona oeste da capital. "Não quero correr nenhum risco na gestação", disse ela, grávida de 14 semanas. "E todo mundo ficou no meu pé para eu vir logo."

Balanço. O Ministério da Saúde informou que desde o início da campanha de vacinação (no último dia 8) até ontem 1,8 milhão de pessoas foram vacinadas contra a gripe suína.

O plano da pasta previa dispensar 1,9 milhão de doses para profissionais de saúde na primeira etapa, que ocorreu na semana passada, além de 102,8 mil para integrantes da população indígena.

Segundo o ministério, no entanto, o balanço não é definitivo e as atualizações sobre as doses aplicadas têm ocorrido minuto a minuto, com a chegada de informações dos Estados.

CALENDÁRIO

Gestantes:

De ontem a 21/5

Crianças de 6 a 23 meses e doentes crônicos com até 59 anos:

De ontem a 2/4

Adultos de 20 a 29 anos: De 5 a 23/4

Idosos (a partir de 60 anos) com doença crônica:

De 24/4 a 7/5

Adultos de 30 a 39 anos: De 10 a 21/5

Doenças crônicas: Obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida); doenças respiratórias crônicas desde a infância (como fibrose cística); asmáticos (formas graves); doença pulmonar obstrutiva crônica e outras com insuficiência respiratória; doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória; imunodeprimidos; diabete e doença hepática; doença renal e hematológica; portadores da Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca e de cardiopatia com repercussão clínica e/ou hemodinâmica.