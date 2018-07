Cidades do RS e de SC têm registro de neve nesta 3ª Ao menos 25 cidades do Rio Grande Sul registraram neve ao longo da madrugada desta terça-feira, 27. Segundo a Somar Meteorologia, nevou também em três municípios da serra catarinense: São Joaquim, Painel e Urupema. É a terceira ocorrência de neve na região sul do País em pouco mais de 30 dias. Em Vacaria, no RS, a Polícia Rodoviária Federal precisou bloquear a BR-116 devido ao acúmulo de neve.