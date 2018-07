Cidades do Sudeste investem mais em creche

O valor anual de um aluno nas creches das redes municipais da Região Sudeste é 4,4 vezes maior do que no Nordeste do País. Enquanto em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro o valor médio gasto é de R$ 8.272, os Estados nordestinos gastam R$1.876.

A desigualdade entre as regiões brasileiras também aparece em outros níveis de ensino, como o fundamental. Enquanto nos anos iniciais o valor de um aluno na Região Sul é de R$ 3.586, o Norte paga R$ 2.554.

Os dados, referentes a 2009, constam de uma pesquisa da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) em parceria com o Unicef e a Fundação Itaú Social. O levantamento usou uma amostra de mil cidades, das quais 224, em 25 Estados, tinham dados sólidos.

De acordo com a pesquisa, o valor médio verificado em creches no Nordeste representa 36,5% da média nacional computada, que foi de R$ 5.144.

Neste ano, o valor mínimo estimado nos Estados por aluno da educação infantil - creche e pré-escola integrais -, pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), é de R$ 2.725.

"Parece que as crianças valem mais ou menos, dependendo de onde elas nascem. Precisamos garantir equidade", diz Cleuza Repulho, presidente da Undime.

Segundo ela, há necessidade de novos investimentos. "O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece a garantia da entrada, para os próximos dez anos, de 50% das crianças nas creches. Hoje, não cobrimos nem 20%", afirma. "Além disso, essa meta de inaugurar 6 mil creches significa contratar cinco vezes o número de professores."

Em janeiro, reportagem do Estado mostrou que, para atingir a promessa de campanha da presidente Dilma Rousseff de entregar 6.427 creches até 2014, o Ministério da Educação (MEC) teria de construir cinco unidades por dia. Nesta semana, o ministro Aloizio Mercadante afirmou que vai apressar a construção das unidades.

Incompatibilidade. O estudo mostrou incoerência entre dados coletados pela Undime e informações do Sistema de Informações sobre orçamentos Públicos em Educação (Siope), do MEC. Um exemplo é a média nacional gasta em 2009 nos municípios com um aluno de Educação de Jovens e Adultos, que foi de R$ 1.881. O Siope registrou R$ 140. "É comum o Siope ser preenchido por escritórios de contabilidade e não pelos gestores municipais", diz Cleuza.

O MEC afirma que possíveis erros são de responsabilidade dos municípios e, se o município inserir erroneamente dados que o governo também tenha, o sistema pode travar até que a informação seja corrigida.