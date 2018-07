Cidades em estado de emergência chegam a 43 no RS As enchentes desta semana desabrigaram 9.784 pessoas no Rio Grande do Sul, segundo levantamento divulgado hoje pela Defesa Civil. Desde o início de novembro, 43 municípios do Estado decretaram situação de emergência por vendavais, enxurradas e inundações. Hoje, Santa Rosa, Mato Queimado, Boqueirão do Leão, Passo do Sobrado e São Francisco de Paula entraram na lista.