Cidades em situação de emergência no RS chegam a 60 Sessenta municípios decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul, segundo informações divulgadas hoje pela Defesa Civil do Estado. As seis cidades que ingressaram hoje na lista são: Imbé, Capivari do Sul, Viamão, Pinhal Grande, Caibaté e Dom Feliciano. Oito pessoas já morreram no Estado devido ao mau tempo.