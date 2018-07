Cidades estão em estado de atenção perto de Campinas As chuvas deste final de semana alagaram bairros e colocaram pelo menos sete cidades da região de Campinas (SP) em estado de atenção. Em Capivari, quatro bairros foram alagados no domingo (13), com o aumento do volume do Rio Capivari dos 80 centímetros para 2,70 metros. Parte da Santa Casa foi interditada. No Circuito das Águas, a maioria das cidades está em atenção, após o grande volume de chuvas. Em Piracicaba, o rio também está cheio e próximo do limite.