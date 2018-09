Cidades ficam sem água após roubo em estação na BA Cerca de 55 mil moradores de três cidades da Bahia ficaram sem água ontem, por conta do furto de equipamentos na Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade de Riachão do Jacuípe. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o crime ocorreu durante a madrugada de segunda-feira. O furto dos equipamentos foi o suficiente para afetar o abastecimento de água das cidades de Riachão do Jacuípe, Ichu e Candeal.