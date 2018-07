Cidades fluminenses da divisa com ES em alerta máximo O Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão da Secretaria de Ambiente do Rio, colocou em alerta máximo cursos d''água que banham municípios do Norte e Noroeste Fluminense, junto ou próximo à divisa do Estado do Espírito Santo, que sofre com cheias causadas desde a semana passada.