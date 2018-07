Cidades históricas de MG vetam axé e funk no carnaval Três das mais visitadas cidades do circuito histórico de Minas Gerais - Ouro Preto, Mariana e São João Del Rey - vetaram axé, funk, rock ou sertanejo nas folias do carnaval. Em programações patrocinadas pelas prefeituras e nos espaços públicos, só sambas e marchinhas poderão ser executados nas festas. A medida integra o projeto Carnaval das Cidades Históricas para resgatar o ?carnaval de antigamente?. ?Queremos trazer para essas cidades pessoas que respeitem o patrimônio e a segurança?, afirmou o secretário de Cultura e Turismo de São João Del Rey, Ralph Justino. Para 2010, a meta é atrair para o circuito mais duas cidades históricas de Minas - Diamantina e Sabará. Todas essas cidades atraem milhares de turistas no carnaval. A maior parte deles é formada por jovens. O turismo de estudantes tem causado problemas para as cidades históricas. Além de gastar pouco, alguns grupos causam danos ao acervo colonial - no caso de Ouro Preto, reconhecido como patrimônio da humanidade pela Unesco. Para Ralph Justino, o ?carnaval de antigamente? das cidades históricas de Minas tem apelo para se tornar uma grande atração, despertando o interesse de milhares de turistas de outro perfil. O projeto foi anunciado ontem, em Belo Horizonte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.