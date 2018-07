Cidades históricas terão sinalização para turistas Três cidades históricas paulistas terão R$ 1,15 milhão para prover seus atrativos turísticos com sinalização de padrão internacional. Os recursos, liberados pelo Ministério do Turismo por meio do Programa de Aceleração do Crescimento do Turismo (PAC), atenderão projetos nos municípios de Santo André, na Grande São Paulo, São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, e Iguape, no litoral sul.