Cidades paulistas não podem fazer queimas A Justiça Federal proibiu a queima da palha de cana-de-açúcar na safra de 2012/2013 em dez cidades do interior paulista. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) está impedida de conceder autorizações para esse fim a usinas de Franca, Cristais Paulista, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São José da Bela Vista e Pedregulho. A ação civil pública que resultou na decisão foi proposta pelo Ministério Público Federal em parceria com o Ministério Público Estadual. / JOSÉ MARIA TOMAZELA e KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS