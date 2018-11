Cidades paulistas permanecem em estado de atenção A chuva deu uma pequena trégua hoje, mas com a previsão de novos temporais para o fim de semana, as cidades do litoral sul paulista permanecem em estado de atenção. Em Mongaguá, o nível da água baixou um pouco e algumas pessoas que estavam desalojadas já retornaram para as suas casas. De acordo com a Defesa Civil local, 12 famílias, totalizando 60 pessoas, sendo 23 crianças e 8 adolescentes, continuam abrigadas no Ginásio de Esportes Agenor de Campos.