Cidades-sede terão delegacias móveis durante a Copa Cada uma das 12 cidades-sede da Copa do Mundo vai receber, até o fim dessa semana, um ônibus equipado para funcionar como uma delegacia móvel durante a realização do evento, que começa no dia 12 de junho. Segundo a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (Sesge), órgão ligado ao Ministério da Justiça, a operação de cada veículo ficará a cargo das secretarias estaduais de Segurança Pública.