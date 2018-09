Cidades turísticas de AL não foram afetadas pela chuva As cidades turísticas de Alagoas não chegaram a ser afetadas pelas cheias do último fim de semana, que deixaram 34 mortos em todo o Estado e causaram estragos em pelo menos 28 municípios. As informações são da Agência Alagoas, órgão oficial de notícias do governo do Estado, citando Danielle Novis, secretária de Estado do Turismo.